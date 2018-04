'País dos Generais' é eleito melhor filme em Gramado Foi por pouco. A festa de encerramento do 35º Festival de Cinema de Gramado quase virou um caso de polícia, quando o poeta gramadense Elias Vidal Sobrinho, enrolado nas bandeiras do Rio Grande do Sul e do Brasil, irrompeu no palco do Cine Embaixador, o Palácio dos Festivais, pedindo a palavra. Entre gritos do público (''''Fala, fala'''') e a observação do mestre de cerimônias José Wilker (''''É sempre bom ver o povo falar''''), Sobrinho foi retirado do palco pelos seguranças, mas liberado em seguida. Ele queria protestar contra a organização, que teria ''''roubado'''' seu projeto Calçada das Estrelas (um equivalente da Calçada da Fama), com que Gramado homenageia as celebridades que se apresentam no festival. Carlos Alberto Prates Correia fez história como o segundo diretor, em 35 anos de festival, a bisar o Kikito de melhor filme. Ele já havia recebido o prêmio, no começo dos anos 80, por Cabaret Mineiro. Não foi uma vitória tranqüila. Houve um princípio de vaia quando foi anunciado o Kikito para Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais - o único que o filme recebeu. O júri pulverizou seus prêmios entre cinco dos seis concorrentes da competição brasileira. Deserto Feliz, de Paulo Caldas, somou aos Kikitos de melhor filme do público e da crítica, os de direção e fotografia. Olho de Boi, de Hermano Penna, venceu nas categorias de ator (Gustavo Machado) e roteiro (Marcos Cesana). Ingra Liberato, de Valsa para Bruno Stein, de Paulo Nascimento, foi a melhor atriz. No verdadeiro latifúndio que foi a premiação da competição brasileira, só ficou de fora um filme, e era um dois mais interessantes - Otávio e as Letras, de Marcelo Masagão. Mais pacífica, a competição de estrangeiros (latinos) valeu os Kikitos de melhor filme e direção ao argentino Nacido y Criado, de Pablo Trapero. Representando o Uruguai, El Baño del Papa, de Enrique Fernández e César Charlone, somou aos prêmios do público e da crítica os Kikitos de melhor ator e atriz. O júri também deu um prêmio especial ao mexicano Paul Leduc, de certo para agraciar um grande nome do cinema latino-americano. Cobrador - In God We Trust, que Leduc adaptou de Rubem Fonseca, está longe de ser um bom filme, não está à altura dos melhores do diretor - Reed, México Insurgente e Frida, Naturaleza Viva. O júri de curtas premiou Alphaville 2007, de Paulinho Caruso, como melhor filme, mas ele não foi o melhor diretor, Kikito atribuído a Esmir Filho, por Saliva. Alphaville 2007 dialoga com o filme famoso de Jean-Luc Godard, dos anos 60. Não deixa de ser o cult godardiano filtrado por O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla, tratando do abismo social por meio do embate entre um justiceiro negro e um executivo do ramo de blindagens. Esmir Filho, desde Alguma Coisa, dialoga com os jovens - não apenas ele, mas sua atriz naquele filme, Caroline Abras, foram os melhores em suas categorias. Caroline concorria por Perto de Qualquer Lugar, de Mariana Bastos. Por melhor que seja Alphaville 2007, e o filme é muito bom, o júri ignorou A Psicose de Valter, de Eduardo Kishimoto, e concedeu ao melhor curta do festival - Satori Uso, de Rodrigo Grota - um secundário prêmio de fotografia. Satori também venceu o prêmio da crítica e o prêmio aquisição do Canal Brasil. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo Os premiados Longas nacionais Melhor filme - Castelar e Nelson Dantas no País dos Tenentes, de Carlos Prates; Melhor diretor - Paulo Caldas, por Deserto Feliz; Melhor atriz - Ingra Liberato, por Valsa para Bruno Stein; Melhor ator - Gustavo Machado, por Olho de Boi; Melhor roteiro - Marcos Cesana, por Olho de Boi; Prêmio da crítica - Deserto Feliz; Prêmio do público - Deserto Feliz; Prêmio especial do júri: Condor, de Roberto Mader. Longas estrangeiros Melhor filme e melhor direção - Nacido y Criado, de Pablo Trapero; Melhor ator - César Troncoso, por El Baño del Papa; Melhor atriz - Virginia Méndez, por El Baño del Papa; Melhor roteiro - Enrique Fernández e César Charlone, por El Baño del Papa; Prêmio da crítica - El Baño del Papa; Prêmio do público - El Baño del Papa. Curtas Melhor filme - Alphaville 2007, de Paulinho Caruso; Melhor diretor - Esmir Filho.