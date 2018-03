PAIOL FAZ DEBATE COM IVAN ANGELO Na próxima quarta, o escritor Ivan Angelo abre a sétima temporada do Paiol Literário- projeto realizado pelo jornal Rascunho, em parceria com o Sesi Paraná, Fiep e Fundação Cultural de Curitiba. O encontro, com mediação do jornalista e editor Rogério Pereira, começa às 20 horas, no Teatro Paiol, em Curitiba. O debate será reproduzido na edição do mês seguinte do Rascunho e no site www.rascunho.com.br, mantido em parceria com o jornal Gazeta do Povo. Outra parceria com o Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCom) transformará os encontros do Paiol Literário em um programa da ÓTV.