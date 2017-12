Painéis 'Guerra e Paz' de Portinari serão exibidos no Grand Palais de Paris

Os painéis Guerra e Paz, de Candido Portinari, serão exibidos a partir de 7 de maio no Salão de Honra do Grand Palais de Paris. A mostra, com entrada gratuita, ocorrerá até 9 de junho na França. A exibição é uma ação conjunta do Projeto Portinari com a Presidência da República Brasileira. O evento teve sua realização formalizada em declaração assinada em 11 de dezembro de 2012 pela presidente Dilma Rousseff e pelo presidente da França, François Hollande. Além dos monumentais painéis, doados pelo governo brasileiro para a ONU em 1956, serão expostos no Grand Palais de Paris 37 estudos preparatórios do artista, entre desenhos e pinturas. A exposição ocorre na França depois de uma itinerância de Guerra e Paz pelo Brasil. Primeiramente, os painéis foram mostrados em 2010 no Teatro Municipal do Rio - e depois, em 2011, restaurados em ateliê aberto no Palácio Gustavo Capanema, na cidade carioca. Depois, em 2012, as obras seguiram para o Memorial da América Latina de São Paulo.