‘Pai Herói’ sai em DVD antes de voltar à TV

Primeira novela de Janete Clair a chegar ao canal Viva, com estreia anunciada para 17 de outubro, às 23h45, Pai Herói sairá antes em DVD. A Globo Marcas põe o título à venda ainda este mês, embalado em um box de 13 discos que somam 39 horas de conteúdo, por R$ 169,90. De 1979, a produção foi submetida a um tratamento de imagens e áudio. No Viva, Pai Herói, com Tony Ramos no papel central, substituirá Laços de Família, uma das campeãs do Globosat Play, plataforma de vídeo sob demanda dos canais Globosat. O Viva já exibiu novela mais antiga que esta, caso de Dancin’Days, que antecedeu Água Viva na Globo. Da Globo Marcas, o título mais antigo lançado em DVD ainda é Irmãos Coragem, de 1970.

Malvado favorito. Chega de bons moços. Rafael Cardoso debuta no papel de vilão com César, antagonista de Bruno Gagliasso em Sol Nascente, próxima novela das seis. Vai se envolver com a personagem de Giovanna Antonelli, aqui estampada no retrovisor. Estreia em 29/8.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Instalei o VPN. Meu whatsapp tá funcionando. Só o meu. Tô me sentindo um menino rico e escroto num campo de futebol vazio” Rafinha Bastos NO TWITTER

Já está disponível para download gratuito, em iPhones e Smartphones com sistema Android, o aplicativo SporTV Rio 2016, que mostra quais dos 56 sinais (16 canais HD + 40 sinais online) oferecidos pela marca estão transmitindo alguma competição naquele momento.

Quem não assina o SporTV pode acompanhar até 30 minutos de competições ao vivo por dia, de graça.

E o Telecine On fez uma parceria com a Loke, plataforma brasileira de streaming de vídeo, que dá acesso ao aluguel de títulos vistos pelo Telecine On, independentemente de ser assinante dos canais. A locação dos títulos varia de R$ 4,90 a R$ 9,90.

A GloboNews acertou em criar um telejornal para as 16h. O noticiário de Christiane Pelajo, no ar desde fevereiro, aponta que o horário fechou o primeiro semestre do ano com audiência 219% acima do mesmo período em 2015.

A propósito, Pelajo fará o noticiário no Rio nos dia 4 e 5 de agosto, por obra dos Jogos Olímpicos.

‘Meninas de ouro’ é o documentário que a ESPN apresenta na quarta, dia 27, às 23h, sobre a saga das atletas da seleção brasileira de handebol feminino, até garantirem, em 2013, o título inédito de campeãs do mundo.

A produção é da Saravá Filmes com a Canal Azul e ESPN.

Mais Olimpíada: 1ª equipe de TV do Brasil a pisar em Malabo, capital da Guiné Equatorial, na África, que vive uma ditadura com o mesmo presidente há 37 anos, a turma do Esporte Espetacular apresenta domingo a incrível história do ex-nadador Eric Moussambani.

Ele nadou sozinho e fez o pior tempo da história dos 100m da natação em 2000, em Sidney. Nunca tinha visto uma piscina olímpica até chegar lá, treinava numa piscina de 12 metros e não tinha sequer sunga e óculos, emprestados na ocasião da competição.

48,1% de indivíduos

passaram por uma edição do ‘Jornal Nacional’, nas 15 regiões medidas pelo Kantar Ibope, de 11 a 17/7. O ‘JN’ é líder em alcance. Já o ‘Praça TV 2’ lidera na média de audiência