Pai dos Muppets ganha biografia nos EUA O manipulador de bonecos Jim Henson, criador do universo Muppet, nos Estados Unidos, ganhou uma biografia que revela detalhes da história dos carismáticos bonecos, ícones da cultura pop americana. Escrito pelo biógrafo Brian Jay Jones, Jim Henson: the Biography abrange toda a vida de Henson, desde o nascimento, em 1936, às primeiras experiências do artista com a manipulação de bonecos, ainda na adolescência. Sua morte foi repentina, em 1990, vítima de uma pneumonia. / NYT