Pai, de Strindberg, em leitura no Sesc Será realizada na terça-feira, às 19h30, no Teatro Anchieta, do Sesc Consolação, a dramatização de Pai, texto do autor sueco August Strindberg. Com direção de Iacov Hillel (foto), a leitura terá a participação de Luiz Damasceno, Eliana Guttman, Érika Altimeyer, Sylvio Zilber, Giulio Lopes, Lílian Sarkis, Luciano Andrey e Davi Reis. A entrada é franca e os ingressos podem ser retirados na bilheteria com uma hora de antecedência. Mais informações em www.sescsp.org.br.