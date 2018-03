Pai de Michael Jackson passa mal e é internado em São Paulo

Pai do rei do pop Michael Jackson, Joe Jackson foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na noite deste domingo (26). Joe passou mal, foi ao hospital fazer alguns exames, quando o informaram que ele teve um princípio de AVC (acidente vascular cerebral).

Joe está no Brasil desde quarta-feira (22), onde se preparava para uma grande festa em comemoração aos seus 87 anos de idade.

Estimada em R$ 600 mil, sua festa de aniversário foi realizada neste domingo (26), em São Paulo, mesmo com a ausência do aniversariante.