Pai de Michael diz que alguém tem de pagar por morte

O cantor estava usando o remédio para dormir, uma prática que especialistas médicos consideram extremamente perigosa. Joe Jackson disse que o anúncio do legista "me diz que um crime foi cometido e que mais investigações precisam ser feitas para que se descubra o que está por trás disso tudo, não apenas o doutor Conrad Murray". Murray, o cardiologista de Las Vegas que estava trabalhando como médico pessoal do cantor, não foi indiciado por nenhum crime, mas é a principal figura da investigação de homicídio doloso do pop star.