Pai de Heath Ledger promete cuidar de neta O pai de Heath Ledger prometeu que vai cuidar da filha e ex-companheira do ator falecido recentemente, apesar de as duas não serem citadas em seu testamento, e apelou a sua família, na segunda-feira, para manter sigilo em torno do assunto. Um testamento registrado num tribunal de Manhattan teria sido feito por Ledger cerca de três anos antes do nascimento de sua filha Matilda, de sua ex-companheira Michelle Williams, e prevê que seus pais e sua irmã herdem todo seu patrimônio. Heath Ledger, 28 anos, morreu em seu apartamento em Nova York em 22 de janeiro de uma overdose de medicamentos. Ele se separou da atriz Michelle Williams, 27, em setembro do ano passado. Mas após a divulgação do testamento, no fim de semana, seu pai, Kim Ledger, se apressou a divulgar um comunicado dizendo que a família dará todo o apoio a Williams e Matilda, que tem 2 anos de idade. "Matilda é nossa prioridade absoluta, e Michelle é membro integral de nossa família", disse o comunicado divulgado pela mídia australiana. "Elas serão cuidadas, e é assim que Heath teria desejado que fosse feito." Mas Kim Ledger divulgou na segunda-feira outro comunicado através da porta-voz da família, Aden Cassidy, depois de seus irmãos Mike e Haydn, com quem não mantém contato, terem publicamente aconselhado Michelle Williams a buscar conselhos legais e acusado seu irmão de administrar mal o patrimônio herdado do avô deles. "Neste momento de extrema dificuldade em nossas vidas, quando choramos a morte de nosso filho querido, é triste que membros da família de quem estamos distanciados comentem publicamente assuntos dos quais não tiveram conhecimento no passado e não têm hoje", disse Cassidy no programa Sunrise, do Channel Seven. "Pelo bem de Matilda, esperamos que eles mantenham uma atitude digna." A morte de Heath Ledger, conhecido sobretudo pelo papel de caubói gay repleto de conflitos em "O Segredo de Brokeback Mountain", de 2005, chocou fãs e outros atores em todo o mundo, motivando avisos sobre os perigos de se misturar medicamentos receitados por médicos, especialmente analgésicos, com tranquilizantes e sedativos.