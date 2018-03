Pai de Gisele Bündchen confirma gravidez da filha Em entrevista publicada hoje pela coluna "Entre a Gente", do "Jornal da Tarde", Valdir Bündchen, pai da modelo Gisele Bündchen, confirmou a gravidez da filha famosa. O jornal procurou o sociólogo para falar de seu trabalho como palestrante, mas ele acabou comentando a gravidez da filha, que é casada com o jogador de futebol americano Tom Brady. Quando perguntado sobre as fotos de Gisele mostrando a barriguinha de grávida, tiradas para um editorial da Colcci, Valdir respondeu: "Você viu? Estamos bem felizes". Atualmente, o pai de Gisele ministra a palestra "Como construir resultado a partir de uma pessoa", aparentemente inspirada na supermodel.