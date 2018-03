Pai de estrela mirim indiana é acusado de tentar vender filha

A polícia de Mumbai está investigando acusações de que o pai da estrela mirim de Quem Quer Ser Um Milionário? tentou vender a filha por US$ 290 mil dólares. A mãe de Rubina Ali, de 9 anos, protestou depois que um tabloide britânico divulgou as alegações. A polícia convocou Rubina e seu pai, Rafiq Qureshi, na noite de domingo a depor.

"No sábado, a mãe de Rubina, Khurshid, reclamou para nós que seu ex-marido estava tentando vender sua filha, dizendo que viu algumas informações na televisão", disse o vice-comissário da polícia de Nisar Tamboli. O filme, vencedor de 8 Oscars, conta a história de um garoto pobre que ganha uma fortuna em um programa de televisão indiano.

Rubina, que fez o papel da heroína do longa quando criança, Latika, vive com seu pai e madrasta no subúrbio de Mumbai, coração financeiro da Índia. Sua família negou as acusações. "Nunca pensamos que poderíamos enfrentar isso. Nós somos pessoas pobres, (mas) para nós as crianças são tudo", disse o tio da menina, Moinuddin Qureshi.