Pai de Britney assume controle dos bens da cantora

LOS ANGELES - Um advogado e o pai da cantora Britney Spears, Jamie Spears, serão a partir de segunda-feira, 4, os tutores da popstar americana, segundo determinou um juiz em audiência de urgência realizada em Los Angeles. Segundo o site especializado de fofocas TMZ, a medida inclui os bens da estrela multimilionária. <br> <br> A juíza Reva Goetz não determinou, porém, quem poderá tomar as decisões médicas sobre a saúde da cantora, e indicou que as medidas "são do interesse" de Britney. <br> <br> A cantora está internada desde a noite de quarta-feira em um hospital psiquiátrico, pela segunda vez em um mês, por ordem de sua psiquiatra pessoal, que considerou que a estrela representa um perigo para si mesma e as pessoas ao seu redor. <br> <br> A cantora norte-americana, cuja vida pessoal é marcada por escândalos nos últimos meses, perdeu a guarda de seus filhos Sean Preston, de 2 anos, e Jayden James, de 1 anos, em outubro, mas havia sido autorizada a ver as crianças três vezes por semana, sob monitoramento judicial. <br> <br> Em 4 de janeiro, as visitas foram suspensas após Britney ter se recusado a devolver os meninos ao ex-marido, Kevin Federline, e ter se trancado no banheiro em meio a um ataque histérico. Neste episódio, ela também acabou sendo levada ao hospital e ficou internada por dois dias.