Pai de Angelina Jolie está feliz com os netos gêmeos

Jon Voight parece estar duplamente feliz com a chegada de seus famosos netos gêmeos. O ator disse que está "muito emocionado" pelo fato de sua filha, a atriz Angelina Jolie, ter dado à luz no sul da França a Knox Leon e Viviene Marcheline. Veja também: Nomes dos gêmeos de Angelina e Pitt já fazem sucesso Médico que fez parto de Angelina admite ter sentido pressão Grávida de gêmeos, Angelina é estrela em hospital francês Voight disse ainda que ainda não fala com Angelina; pai e filha estão distantes há anos. Durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira, 14, da Associação de Críticos de Televisão, Voight falou à Associated em Los Angeles: "Meu coração está com eles e todo meu amor é para eles". Angelina teve seus filhos no sábado, em Nice, acompanhada pelo pai das crianças, o ator Brad Pitt.