Páginas do concreto e do absurdo

Para o dramaturgo, poeta e estadista checo Václav Havel tudo pode ser cômico - mesmo sendo trágico. Não é por acaso que sua obra - ainda que guarde uma inegável originalidade - tem aproximações evidentes com o trabalho do seu conterrâneo Franz Kafka, do romeno Eugène Ionesco e do irlandês Samuel Beckett. O absurdo da existência humana é risível, parece dizer o tempo todo o trabalho de Havel.

Nascido na cidade de Praga em 1936, Václav Havel tem pela primeira vez duas peças e uma seleção de poesias publicadas em livro no Brasil - num volume editado pela Annablume dentro do selo Demônio Negro. Antes, os anos de prisão e as sérias dificuldades que ele enfrentou por se opor ao regime estalinista da antiga Checoslováquia haviam servido de matéria-prima para outro título aparecido no País, Cartas a Olga, coletânea da correspondência com a mulher, publicada pela Estação Liberdade (1992).

Banido dos palcos e das livrarias checas durante a vigência da União Soviética e da Cortina de Ferro, Havel conquistou renome internacional como escritor e intelectual engajado na resistência contra a opressão. Em 1989, coube a ele um papel-chave na Revolução de Veludo, que, na sequência da queda do Muro de Berlim, trouxe a redemocratização à sua terra natal. Uma combinação de greve geral, manifestações estudantis e pressão do Fórum Cívico, com Havel e outros dissidentes veteranos a exigirem eleições, precipitaram a dissolução do regime. O escritor foi então conduzido à Presidência da República por decisão da Assembleia Federal; ficaria no cargo até 2003, em dois mandatos conquistados por meio de eleições diretas (em 1993 e 1998). Foram anos de afastamento das letras e de penosas decisões, diz ele - como a de sancionar a divisão do país em República Checa e Eslováquia, o ponto final de diferenças culturais e econômicas que se arrastavam havia tempos.

Os dois textos teatrais de Václav Havel que, enfim, ganham o estado de livro no Brasil refletem uma atmosfera de delírio paranoico motivado pelo medo do poder oficial, que traduz o absurdo por meio de elementos engraçadíssimos. Em Confraternização no Jardim, definido pelo autor como "um drama em quatro atos", os personagens estão envolvidos no tal congraçamento que dá título à peça dentro de uma anomalia burocrática rotulada de "repartição de liquidação". Um deles diz ao colega sandices assim: "Se você conseguir a autorização da Assembleia Organizacional, você pode até dançar, e isto na Pista Grande A entre onze e meia e meio-dia (...). Porque antes a Pista Grande A está reservada para a Seção Metódico Liquidante, no intervalo para a Comissão Popular de Liquidantes e depois para a Subcomissão de Delimitações". Esse clima patético vem entremeado de frases de inesperada contundência: "A vida é uma luta e você é um cachorro! Aliás. Um checo".

Em Largo Desolato, outro "drama" haveliano, dois visitantes de nomes iguais (Primeiro Ládia, Segundo Ládia) oferecem ao protagonista (ou anti-herói) um enorme carregamento de papel para que ele cumpra uma tarefa indefinida - porém dada como importantíssima. A oferta é acompanhada de conclamações indecifráveis e quase ameaçadoras: "Mas o principal é que o senhor não volte - confiamos e precisamos do senhor (...). A forma o senhor encontra sozinho, o senhor é filósofo, eu sou apenas uma pessoa comum, um joão-ninguém. Claro que não estamos forçando o senhor (...), contudo nós pensamos, desculpe se vou falar diretamente, contudo nós achamos que no seu lugar seria possível fazer mais". E mais à frente: "Como o senhor sabe muito bem, está ameaçado de uma coisa muito desagradável, o que não desejo para o senhor, e o que, acho, nem o senhor deseja ansiosamente".

Na poesia de Havel, o que chama a atenção é sua vocação experimental, que a aproxima do concretismo. Entretanto, a exemplo do seu teatro, ela guarda elementos de originalidade. "A poesia de Václav Havel, essa tem uma extraordinária qualidade: é poesia concreta, mas é sobretudo e principalmente, a poesia de Václav Havel", escreve o poeta português E.M. de Melo e Castro no posfácio da edição da Annablume. E isso, seguramente, não é pouco.

Permanência. O Sabático manteve contato com Havel por e-mail, com a intermediação da checa Eva Batlickova, a tradutora do volume editado pela Annablume - autora de A Época Brasileira, de Vilém Flusser, publicada pela mesma editora -, radicada no País desde 2004.

O escritor não se furtou a comentar, uma vez mais, a lembrança de autores poderosos que de alguma forma estão refletidos na sua criação. Reafirmou que, sim, Kafka lhe é próximo ao mostrar a opressão sem nome. O mesmo vale para Ionesco e o seu absurdo cômico, mas frisa que nos dois casos "nossas histórias de vida, época e ambiente não têm nada em comum".

Vale relembrar que Kafka morreu em 1924 e, portanto, seu tempo histórico é o da 1.ª Guerra Mundial e do fim do império austro-húngaro. Ionesco viveu a 2.ª Guerra na França, onde estudava; depois se consagrou e lá viveu até a morte, em 1994. Devotava horror ao regime comunista romeno, mas a distância - enquanto o colega checo pagou para ver e resistir com paciência e ironia. Para Havel, "nossas vidas estão repletas de paradoxos e de absurdos e sua reflexão pelo teatro, romance ou filme tem que ser capaz de apreendê-los; toda situação carrega as duas posições: a séria e trágica, que nos causa arrepios, e a cômica, que nos faz gargalhar. No entanto, temos que tratar as duas como um tempero precioso e mantê-las num delicado equilíbrio".

Embora tenha criado um teatro antiestalinista nas entrelinhas, há na produção dramática de Havel um ponto de transcendência que assegura sua permanência para além da política explícita e factual. Ele ressalta que nunca pretendeu "escrever peças como crítica de época ou ideológicas. É evidente que sempre parto de minha experiência e percepção pessoal, mas me esforço para vê-las num amplo contexto da civilização e da existência humana em si".

O rigor do intelectual em não deixar que seus escritos fossem atrelados à ação política teve seu preço. O exercício da Presidência da República impôs um intervalo em sua produção artística. Havel lamenta o afastamento. "Depois de ter entrado na alta política, ficando nela 13 anos, infelizmente jamais consegui acompanhar de modo sistemático o que acontece na literatura e na produção dramática em qualquer lugar do mundo", relata. Mesmo assim, Havel - em todos os sentidos, um homem do seu tempo e culturalmente plural (uma de suas longas amizades é o astro do rock Frank Zappa) - informa que continua a ver espetáculos teatrais e a ler com intensidade. "Não receio, de maneira nenhuma, pelo futuro da literatura e do teatro", garante.

JEFFERSON DEL RIOS É JORNALISTA E CRÍTICO DE TEATRO, AUTOR DE BANANAS AO VENTO - MEIA DÉCADA DE CULTURA E POLÍTICA EM SÃO PAULO (EDITORA SENAC)