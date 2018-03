Páginas de uma guerra cibernética Enquanto um novo vírus, Duqu, apelidado de "filho do Stuxnet", atinge computadores de indústrias europeias, uma jornalista da Califórnia acaba de assinar contrato para contar a história daquele agente infeccioso virtual predisposto a deixar herdeiros que destruiu sistemas do programa nuclear iraniano. O título provisório escolhido por Kim Zetter, redatora da revista Wired, é Countdown to Zero Day (Contagem para o Dia Zero). O livro ainda não tem data de publicação e Zetter, que cobriu o ataque do Stuxnet para a Wired, no ano passado, quer mostrar como a ofensiva cibernética contra o Irã - atribuída a Israel e aos Estados Unidos - pode ter consequências para futuras hostilidades entre nações. Além dos riscos oferecidos por hackers curiosos ou pelo crime organizado, Zetter disse ao Sabático que o novo nível de sofisticação revelado no episódio do Stuxnet coloca um dilema: se a origem de uma nova ofensiva for confirmada e o responsável for um governo, o país atacado pode considerar o ataque um ato de guerra?