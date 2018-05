Páginas de lições do gênio

Para um intelectual latino-americano que, como é o caso de quem escreve, surgiu na vida cultural (e na vida pura e simples) em meados dos anos 60 do hoje remoto século 20, que o fez marcado pelo então triunfante "compromisso" sartriano, e que durante algum tempo considerou a literatura em particular e a arte em geral como dependências de uma gesta revolucionária, e que, com o passar dos anos, a própria experiência, e a observação da mera realidade, compreendeu as grosserias que tal perspectiva comportava, para esse intelectual, digo, a figura de Jorge Luis Borges foi chave. De fato, a relação com ele e com sua obra, com a personagem pública e a pessoa dramática, foi determinante, reveladora, ao menos por duas razões. A primeira é que, por meio de seus livros, e, sobretudo, da leitura de Ficções, feita mais ou menos em 1965, descobri, como um fogacho, a verdadeira literatura. A essa altura, claro, eu já havia lido os clássicos; no entanto, e decisivamente, de imediato a literatura, a literatura em língua espanhola, se tornou prazer, rigor, magia das palavras, universo autônomo, corredores de ida e volta em que ressoavam ideias, humor, ironia, ambiguidade, onipotência e escárnio ao mesmo tempo.

Assim, e diante de uma versão da literatura que a condenava a realizar um programa, que a reduzia à uniformidade e na qual a própria vida aparecia como uma empresa dada de uma vez para sempre, Borges e seus livros, seus livros e Borges, começaram a me mostrar a espectralidade íntima, o simulacro sem dissimulação, que ganham a existência, e toda obra humana e até toda obra divina. O que Borges semeava era diversidade, suspeitas, liberdade, dúvidas, caminhos múltiplos e simultâneos, e a ideia, tão inquietante, tão assustadora, tão vasta, de que estamos condenados a não apreender nem o nada nem o absoluto (e isso, acrescente-se, nem sequer mediante a armação das palavras e da página escrita: ali, como em todas as partes, o inapreensível é lei infinita, circular, fantástica: Pierre Menard copia, sem parar, o Dom Quixote).

Por outro lado, e chego assim à segunda razão de minha dívida com ele, se a pessoa dramática de Borges me levava a perceber que existe sempre outra máscara por trás de uma máscara, a personagem pública Borges, com seus impecáveis propósitos e seus deliberados despropósitos, converteu-se num oráculo possuidor de duas virtudes incomparáveis. De uma parte, desarmava tírios e troianos, esvaziando as ideias e os princípios de conteúdos inamovíveis, e, de outra, apelava sem medo a uma paixão crítica que fazia suas a dualidade insidiosa e a angústia demolidora, e ainda esse pensamento que só joga um jogo consigo mesmo para concluir esses trâmites com uma capacidade ímpar para criar mitos duradouros.

O mesmo Jorge Luis Borges se tornou - último paradoxo entre tantos paradoxos - um mito que abarcou uma cidade, Buenos Aires, e um país, a Argentina, em grande medida reconhecíveis graças a ele.

Nenhuma das aprendizagens que aqui nomeio é, decerto, pequena. E com certo tom patético porventura desculpável, com gratidão e com modéstia, escrevo agora que sou o que sou, ou, dito de outra maneira, cheguei a ser o que sou, por obra de Borges. Ele me ensinou, com franqueza, com luminosidade, que há outras inquisições. Que tudo é indagação.

TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK