"Páginas da Vida" vai revelar segredo da irmã Lavínia Um grande segredo será revelado em "Páginas da Vida" nas próximas semanas: irmã Lavínia (Letícia Sabatella) e doutor Diogo (Marcos Paulo) tiveram um filho no passado. Não é novidade para ninguém que os dois se relacionaram enquanto trabalhavam juntos em missões humanitárias na África, e que somente depois disso ela decidiu entrar para a vida religiosa. A existência de um fruto desse amor, entretanto, promete chacoalhar a trama de Manoel Carlos. Diogo nem mesmo saberia do filho, já que a freira escondeu isso de todos, e vai acabar lutando pela guarda da criança. Lavínia, por sinal, deverá ser expulsa do convento quando seu segredo vier à tona, e também enfrentará a ira de um revoltado Diogo, que sofrerá por ter sido enganado. Nesta época, a religiosa encontrará afeto na companhia de um portador do vírus HIV, por quem acabará se apaixonando.