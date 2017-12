Páginas da Vida salta 5 anos no dia 21 Começa a ser gravada esta semana, a toque de caixa, a segunda fase de "Páginas da Vida", da Globo. A novela das 9, que tem sofrido atraso nas gravações por causa da demora na entrega dos capítulos aos atores, atravessará um salto de cinco anos no enredo. "A novela terá um único capítulo focalizando a passagem por 2002, 2003, 2004, 2005 chegando a 2006 no fim do mesmo capítulo", explica o autor do folhetim, Manoel Carlos. Durante essa passagem haverá um pequeno mix de fatos históricos que marcaram esses anos, como os atentados do 11 de Setembro, em 2001. O atraso nas gravações pode ser visto no cronograma da exibição da novela. O primeiro capítulo da nova fase de Páginas está previsto para ir ao ar no dia 21, segunda-feira, mas ainda não foi gravado. Manoel Carlos confirma o atraso na entrega dos capítulos, mas culpa os problemas surgidos com o depoimento - aquele, daquela senhora que chegou ao orgasmo com música do Roberto Carlos - que chocou muita gente e abriu espaço para uma censura interna nos depoimentos na Globo. "Eu não sou de manter grande frente de capítulos, isso em todas as minhas novelas. Mas nesta eu estava conseguindo manter uma frente maior. Com os problemas com o depoimento fiquei uma semana sem escrever, atendendo a todas as solicitações de entrevistas em rádio, TV, jornais e revistas", explica Maneco. "Então, perdi essa frente quase toda. Mas estou começando a recuperar e tenho certeza de que em mais três semana estarei como estava no início da novela." Na nova fase de "Páginas" entrarão os atores Sônia Braga, que volta às novelas, Marcos Paulo, Letícia Sabatella, Carolina Oliveira, Lygia Cortez, Regiane Alves, Nathalia Timberg, Renata Sorrah e Cristine Fernandes.