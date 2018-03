Páginas da Vida: estresse, dentro e fora de cena É tempo de estresse em "Páginas da Vida" - dentro e fora de cena. Na ficção, o rebuliço fica por conta de mais um escândalo provocado por Sandra (Danielle Winits). No capítulo desta segunda-feira, ela finalmente consegue executar o plano que vinha arquitetando há dias: atrapalhar o romance de Jorge (Thiago Lacerda) e Simone (Christine Fernandes). Ao chegar de surpresa no quarto do rapaz, a namorada presencia um desabafo de Sandra: ela teria sido forçada a fazer um aborto na adolescência, quando ficou grávida de Jorge. O clima esquenta quando Carmem (Nathália do Valle) invade o quarto para defender o irmão. O inferno astral de Sandra está só no início. Na próxima semana, após tentar seduzir Greg (José Mayer), ela leva uma surra de Carmem. Vale lembrar que Manoel Carlos também usou pancadas de cinto para castigar a petulante Dóris (Regiane Alves), de "Mulheres Apaixonadas" (2003). E o ibope da novela, como era previsto, disparou. Desta vez, uma pena ainda maior está prevista para a personagem mais atrevida da trama. Após atormentar a vida da família, ela será obrigada a deixar a casa. Para desespero de Sandra, sua irmã (Grazielli Massafera), troca a roça pelo Rio e acaba perdendo a virgindade justamente com Jorge. A ex-BBB finalmente entra em cena na quarta. Ana Paula Arósio estressada Longe da ficção, quem anda passando por estresse é Ana Paula Arósio, a mocinha de Páginas da Vida. A produção da novela teria adotado um sistema de fiscalização para evitar que ela fique muitas horas sem comer. A assessoria de imprensa de Ana Paula garante que a saúde dela vai bem. Os constantes desmaios teriam sido provocados por má alimentação, já que ela aparece em todos os capítulos da novela e por isso tem passado tempo demais nos estúdios de gravação. Comenta-se que a produção estaria encarregada de monitorar a atriz do horário em que ela chega ao Projac até deixar a emissora. Vale lembrar que Ana Paula havia emagrecido 9 kg no final de 2005 para viver Anita no filme "Garibaldi in América". Destes, recuperou só quatro. As bruxas andam soltas também em Cobras e Lagartos, a novela das sete. Na última sexta, foi a vez de Carolina Dieckman passar mal durante as gravações. Ela foi fotografada com a mão no abdome e não conseguia esconder a expressão de dor. Mesmo assim, gravou todas as cenas previstas. A seqüência, que mostra Leona sendo expulsa de um hotel, vai ao ar na quarta. Carolina não quis comentar o mal estar.