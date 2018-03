Padrinho diz que é pai biológico da filha de Michael Jackson

"Em 1996, Michael me perguntou se lhe daria esperma, e disse que sim. Foi um presente para ele. Não pagou dinheiro nenhum. Foi algo que tive a honra de fazer. Ele queria ter filhos", disse o suposto pai.

O ex-ator inglês, que tem quatro filhos e agora trabalha como médico, está disposto a fazer exames de DNA para saber a verdade. "Foi um segredo durante tanto tempo", ressaltou o ex-ator, padrinho de Paris, de 11 anos, e dos outros dois filhos do cantor, Prince Michael Jackson, de 12 anos, e Prince Michael Jackson II, de 7 anos, apelidado de Blanket.

Lester também destaca que Paris se parece muito com sua filha Harriet, de 15 anos. "Paris é pálida, com olhos azuis. Todas minhas filhas, exceto a mais velha, são brancas com olhos azuis. Muita gente comentou o quanto Harriet e Paris se parecem", disse.

Desde que a mãe de Michael, Katherine, obteve a guarda dos três filhos do cantor, Mark Lester reclama que a família do "rei do pop" não atende seus telefonemas nem e-mails. "Quero ter contato com ela, Prince e Blanket, sem que importe se algum deles ou todos são meus. Acho que é cruel que tenham me excluído deles", disse.