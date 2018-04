Padre Fábio de Melo lança livro com Gabriel Chalita Até parecia um evento de nível internacional. Uma multidão de 800 pessoas lotou na noite de quarta-feira a Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, para prestigiar um dos padres mais pop do País: Fábio de Melo, o cantor que mais vendeu CDs no ano passado. No lançamento do livro Cartas entre Amigos - Sobre Medos Contemporâneos, que o religioso lançou com o educador e vereador Gabriel Chalita, as fãs - a maioria mulheres - faziam de tudo para tomar a ?bênção?: houve quem ficasse mais de 12 horas na fila de autógrafos e quem encarasse um dia inteiro de viagem. ?Eu amo esse padre, ele é lindo?, dizia um grupo de jovens de 16 e 17 anos, vindas do Rio Grande do Sul.