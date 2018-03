Padilha mostra 'Garapa' no Festival É tudo Verdade O diretor José Padilha, vencedor do Urso de Ouro, no ano passado, por Tropa de Elite, mostra hoje no 14º Festival É Tudo Verdade seu documentário Garapa, que trata da fome, mostrando pessoas que enganam o estômago tomando água com açúcar. Padilha estará hoje à noite, em São Paulo, para a exibição no Cinesesc. No ano passado, o filme chegou a ser uma das promessas anunciadas da Mostra, mas terminou não integrando a programação. Na sequência do É Tudo Verdade, Garapa vai a Nova York, para seis exibições no Tribeca Festival, de Robert De Niro, entre 24 deste mês e 2 de maio.