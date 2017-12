Paço das Artes recebe programação do festim Começa nesta quarta-feira (5) a 2.ª edição do Festival de Teatro em Miniatura (Festim). O evento, realizado no Paço das Artes pelo Grupo Girino Teatro de Animação, segue até sábado (9) com programação formada por apresentações de miniespetáculos, caixas de teatro lambe-lambe, experiências cênicas, performances, oficinas e debates. Também será lançado o segundo número da Revista Anima. Outras informações sobre o festival teatral - que tem entrada gratuita - estão disponíveis no site oficial (festim.art.br).