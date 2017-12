Paço das Artes encerra sua Temporada de Projetos 2006 Na instituição, as mostras dos selecionados André Komatsu, Lia Chaia e Sara Ramo Para marcar o encerramento da programação de mostras de sua Temporada de Projetos 2006, o Paço das Artes inaugura hoje as mostras de três artistas selecionados dessa edição: André Komatsu, Lia Chaia e Sara Ramo. Assim como o Programa de Exposições do Centro Cultural São Paulo, a Temporada de Projetos do Paço é uma abertura para artistas de todo o País se inscreverem e, se escolhidos, terem a oportunidade de expor em um espaço institucional (veja no quadro acima os selecionados para o próximo ano). Os artistas dessa edição que termina não são meros desconhecidos, estão inseridos no circuito, mas são jovens. O paulistano André Komatsu apresenta o projeto Tempo = Ação/Espaço, criado especialmente para a ocasião. Ele criou uma construção de madeira, uma casa, com 2,10 metro de altura por 1,20 metro de largura, que ficará no lado externo do Paço. Durante o evento de abertura, o artista colocará fogo na construção e suas cinzas serão guardadas e colocadas numa caixa e lá ficarão expostas. Como o próprio título de seu trabalho expressa, a ação destrutiva de Komatsu tem relações literais com o tempo e o local. Ao mesmo tempo, a paulistana Lia Chaia exibe a instalação Fauna. Sua pesquisa em torno da questão da natureza - com desdobramentos para a relação com a paisagem, com relação à cidade - continua a aparecer nessa nova obra. Lembrando as formas escultóricas do trabalho Vereda, que reunia formas totêmicas tendo suas superfícies cobertas com imagens de vegetação, a instalação Fauna é feita de formas geométricas também, novamente encapadas com imagens da natureza, mas agora cada peça remete a um animal. E, por fim, a espanhola Sara Ramo, que vive no Brasil, expõe vídeo, fotografia e série de colagem. Numa ´alusão a projetos e idéias por fazer´, como definiu a própria artista, ela usa como material simbólico de suas novas obras bolas de papel amassadas e soltas pelo ar. André Komatsu, Lia Chaia e Sara Ramo. Paço das Artes. Av. da Universidade, 1, Cidade Universitária. 3.ª a 6.ª, 11h30 às 19 h; sáb., dom., 12h30 às 17h30. Grátis. Até 17/12. Abertura hoje, 19 h