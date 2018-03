Pacientes de Conrad Murray depõem a favor do médico

SÃO PAULO - Pacientes de Conrad Murray, acusado pelo homicídio culposo de Michael Jackson, descreveram o médico como generoso e bondoso em depoimentos realizados nesta quarta-feira.

O tratamento de pacientes com problemas cardíacos em Las Vegas e Houston foi o foco do julgamento de Murray no início da tarde. "Acredito que o Dr. Murray não está recebendo um tratamento justo", afirmou Andrew Guest, que já recebeu os cuidados do médico. "Acredito que ele precisa de apoio, e prezo sua generosidade, seus cuidados e estou vivo aqui hoje por causa desse homem", completou.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outros quatro pacientes afirmaram que Murray foi cuidadoso e precavido em seus tratamentos. Um deles contou que ele ocasionalmente atendia pacientes gratuitamente.

Ruby Mosley, residente de uma comunidade em Houston onde vivem pessoas de idade com dificuldades financeiras em sua maioria, contou que Murray atendia o local com frequência após a morte de seu pai, que também era médico.

"Se esse homem fosse ganancioso, nunca teria vindo a uma área, uma comunidade como Acre Homes, com 75% de residentes pobres, que sobrevivem graças à assistência social", desabafou Mosley. O médico enxugou seus olhos com um lenço durante o testemunho.

Interrogados pela promotoria, nenhum dos pacientes afirmou ter recebido tratamento para distúrbios do sono.