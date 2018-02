Pablo Trapero mostra novo filme 'Carancho' no Rio

Trapero está contente com a indicação para concorrer ao Oscar, mas faz a ressalva de que o prêmio virou uma disputa esportiva, uma competição, acima de tudo. "Ganhar o Oscar é como fazer gol numa partida decisiva", compara. Mas, admite, já que está em campo para concorrer, perdão, disputar, também gostaria de fazer gol.

Justamente na semana passada, no foco que o Festival do Rio lança sobre o cinema da Argentina, dirigentes das agências de cinema dos dois países, a Ancine e o Incaa, assinaram um acordo, criando um fundo comum. Por enquanto, não é muito dinheiro, mas, além de beneficiar quatro projetos, o acordo tem outro aspecto muito importante, segundo Trapero. "Vai promover a integração. É muito importante estimular que filmes brasileiros sejam exibidos na Argentina. Vemos pouquíssimo da produção de vocês, sei que, no outro sentido, a movimentação é maior. Há mais filmes argentinos no Brasil do que brasileiros na Argentina."

Como produtor dos próprios filmes - e dos de outros jovens diretores -, ele se alegra com o sucesso de "Carancho". Diz que não tem do que se queixar, porque, nos últimos anos, ao terminar um projeto já está envolvido no seguinte. Foi assim com "Leonera". Quando lançou o filme, já trabalhava em "Carancho". Agora mesmo, trabalha no próximo filme.

"Carancho" trata da indústria que se desenvolveu na Argentina por causa das mortes acidentais no trânsito. O filme é interpretado por Ricardo Darín e Martina Gusman (de "Leonera"). E nasceu para ser um noir - ''O meu noir'', define o diretor. "Alguns críticos me acusaram de ser muito sombrio. A Argentina não é tão sombria, dizem." Embora consciente de que nenhum filme consegue dar conta, sozinho, da complexidade de um país, Trapero afirma que tentou, desta vez, discutir a ética pessoal. "As pessoas e os meios discutem a ética dos governantes, mas transigem muito no plano pessoal." Talvez venha daí o incômodo que "Carancho" consegue provocar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.