Ozzy Osbourne passa por hospital, mas segue com turnê

O roqueiro britânico Ozzy Osbourne foi hospitalizado em Denver, nos EUA, onde se submeteu a um "pequeno procedimento" no fim de semana, antes de embarcar de avião para a próxima escala de sua turnê, informou no domingo a companhia que o empresaria. Não foi revelado qual é seu problema de saúde, mas a KUSA-TV, filiada à NBC, afirmou em seu site que na noite de sábado, após um show, Osbourne passou por uma cirurgia por apresentar um coágulo sanguíneo. A KUSA disse que ele passara a maior parte do dia se queixando de dor em uma perna. Um porta-voz do roqueiro de 58 anos não respondeu imediatamente a um email pedindo maiores informações. Uma declaração divulgada pelos representantes de Osbourne disse que ele se encontra no momento em Kansas City, Missouri, onde tem uma apresentação marcada para esta segunda-feira. O músico, que ficou famoso na década de 1970 como vocalista da banda Black Sabbath, é a principal atração do festival anual Ozzfest.