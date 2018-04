Owen Wilson pede ''respeito à privacidade'' após tentativa de suicídio

O ator americano Owen Wilson fez um apelo à mídia para respeite sua "privacidade", depois dos boatos de que ele teria sido levado para um hospital em Los Angeles após tentar suicídio. "Peço à mídia que me permita receber o tratamento e cuidados necessários em privacidade neste momento difícil", disse Wilson, em comunicado. Uma fonte do Centro Médico Cedars-Sinai, onde o ator está internado desde domingo, disse que "Wilson, de 38 anos, está em boas condições de saúde", sem precisar o motivo da internação. De acordo a imprensa americana, o ator teria engolido quase um vidro inteiro de calmante e feito vários cortes no pulso. A polícia da cidade de Santa Monica e o corpo de bombeiros confirmaram, em comunicado, que ajuda médica havia sido enviada ao endereço do ator, no domingo. Sem especificar nomes, o comunicado dizia que "uma pessoa" havia sido levada para o hospital, mas não forneceu maiores detalhes. Wilson é considerado um dos atores bem mais pagos de Hollywood, tendo atuado em vários filmes de comédia - vários deles ao lado de um de seus melhores amigos, o ator Ben Stiller. Em 2002, o ator americano foi indicado ao Oscar de melhor roteiro por Os Excêntricos Tenenbaums, de 2001, filme no qual também atuou. Wilson ainda estrelou em Penetras Bons de Bico, Dois é Bom, Três é Demais e Uma Noite no Museu. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.