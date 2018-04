Owen Wilson pede privacidade após suposta tentativa de suicídio O ator indicado ao Oscar Owen Wilson, conhecido principalmente por comédias como "Penetras Bons de Bico", pediu um tempo na segunda-feira para "se curar com privacidade", depois de relatos na mídia de que ele teria sido hospitalizado após uma tentativa de suicídio. "Peço respeitosamente que a mídia me permita receber cuidados e me curar com privacidade neste momento difícil", disse Wilson, 38 anos, em comunicado transmitido à Reuters. Um funcionário do corpo de bombeiros de Santa Monica, Califórnia, uma comunidade à beira-mar adjacente a Los Angeles, disse à Reuters que na noite de domingo bombeiros e policiais foram à residência de Wilson e levaram uma pessoa ao hospital local, onde ela recebeu tratamento. Vários relatos na mídia disseram que Wilson foi transferido para o Centro Médico Cedars Sinai, em Beverly Hills, mas o hospital se negou a comentar a notícia. A revista de celebridades People informou que um irmão de Wilson, o também ator Luke, e outros membros da família foram vistos no Cedars Sinai. Os tablóides norte-americanos Star e National Enquirer citaram fontes não identificadas como tendo dito que Wilson teria tentado o suicídio, cortando os pulsos e ingerindo drogas. A Star disse que o ator foi encontrado por um membro de sua família, que então pediu ajuda. A porta-voz de Wilson, Ina Treciokas, negou-se a explicar o comunicado do ator ou a comentar sua condição médica. ATOR CÔMICO, ROTEIRISTA SÉRIO Com seus cabelos loiros longos e nariz torto, Owen Wilson é conhecido por representar malandros charmosos, principalmente em comédias. Em "Penetras Bons de Bico", que teve bilheteria global de 285 milhões de dólares, ele e Vince Vaughn fazem dois rapazes que vão a casamentos aos quais não foram convidados, para conhecer garotas. O ator nascido no Texas atuou recentemente na comédia romântica "Dois é Bom, Três é Demais", no papel de um sujeito que se muda para a casa de seu melhor amigo e atrapalha a relação deste com sua mulher. Wilson também tem um lado sério como autor de roteiros escritos com seu amigo de longa data, o diretor Wes Anderson. Os dois se uniram em 1994 para fazer o filme de pequeno orçamento "Bottle Rocket", sobre três amigos azarados que recorrem ao crime mas descobrem que ele não compensa. Wilson e Anderson foram indicados ao Oscar de melhor roteiro original em 2002 pela comédia "Os Excêntricos Tenenbaums". O ator será visto no novo filme de Anderson, "The Darjeeling Limited", que fará sua pré-estréia no Festival de Cinema de Veneza na próxima semana.