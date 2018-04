Owen Wilson pede para 'se curar privadamente' O ator indicado ao Oscar Own Wilson, mais conhecido por filmes como "Penetras Bons de Bico", pediu à imprensa para que deixe ele "se curar privadamente", após inúmeras reportagens que divulgaram que ele foi hospitalizado no fim de semana. "Eu peço respeitosamente que a mídia permita que eu receba tratamento e cura privadamente durante este momento difícil", disse Wilson em um comunicado divulgado à Reuters. Várias reportagens disseram na noite de domingo que Wilson, 38 anos, estava no Centro Médico de Cedars Sinai, na área de Beverly Hills, e algumas delas citaram fontes anônimas afirmando que ele teria tentado cometer suicídio. Sua porta-voz, Ina Treciokas, se recusou a comentar além do comunicado de Wilson, e não não está claro como ou quais são os problemas do ator. Bombeiros e policiais confirmaram que atenderam uma situação de "auxílio médico" na casa de Wilson no domingo, mas não deram mais detalhes, citando leis de confidencialidade. Os porta-vozes do hospital também não quiseram comentar. A revista People divulgou em seu site que seu irmão, o também ator Luke Wilson, e outros membros da familías foram vistos fora de Cedars Sinai. Wilson, que nasceu em Dallas, no Texas, debutou para a fama no filme independente "Roda Libre" e foi indicado ao Oscar por co-escrever "Os Excêntricos Tenenbaums" com seu amigo e diretor Wes Anderson. Ele, entretanto, é mais conhecido por fazer personagens charmosos que não conseguem ficar longe de problemas em filmes como "Penetras Bons de Bico". (Por Bob Tourtellotte)