Overdose de Natal e festa corintiana

15 H NA RECORD

(Curious George: A Very Monkey

Christmas). EUA, 2009. Direção de Scott Heming.

George e o Homem do Chapéu Amarelo não sabem o que dar um ao outro como presente de Natal. Animação que investe nas macaquices da dupla para manter o público ligado. Reprise, colorido, 75 min.

O Cachorro Que Salvou o Natal

15H25 NA BAND

(The Dog Who Saved Christmas). EUA, 2005. Direção de Michael Feifer, com Dean Cain, Gary Valentine.

Papai e mamãe compram um cachorro para dar aos filhos de presente, mas ele se revela violento (e destrutivo). No momento em que o cão está para ser devolvido, ladrões invadem a casa e... ele salva o Natal da família. Reprise, colorido, 85 min.

O Milagre de Natal

17 H NA BAND

(The Christmas Miracle of Jonathan Toomey). Inglaterra/Irlanda, 2008. Direção de Bill Clark, com Aran Bell, Tom Berenger, Thomas Briggs.

Mãe viúva contrata entalhador para reconstituir presépio que o marido morto legou ao filho. O menino e o marceneiro brigam por tudo, até que se produz o milagre de Natal do título. Reprise,colorido, 86 min.

Não Identificado

22 H NA REDE BRASIL

(Unidentified). EUA, 2006. Direção de Rick Cristiano, com Marc Bossley, Ron Martinez, Nathan Norman.

Dois repórteres investigam casos de pessoas que dizem que foram abduzidas. Não parece e, aliás, não é muito interessante. Reprise, colorido, 94 min.

Todo Poderoso: 100 Anos de Timão

22H15 NA BAND

Brasil, 2010. Direção de Ricardo Aidar e André Garolli.

A Band comemora os 100 anos do time campeão do mundo exibindo documentário que conta sua história. O ator André Garolli codirige, outro ator, Dan Stulbach, faz a narração. Programa para corintianos. Reprise, colorido, 108 min.

Surpresas do Amor

22H15 NO SBT

(Four Christmases). EUA, 2008.

Direção de Seth Gordon, com Vince Vaughn, Reese Witherspoon, Robert Duvall, Sissy Spacek, Jon Favreau, Jon Voight.

Casal que vive fugindo do Natal é forçado a encarar a data numa festa de família. O que poderia ser uma variação romântica de Parente É Serpente, de Mario Monicelli, vira um espetáculo adocicado e previsível. Reprise, colorido, 88 min.

Pro Dia Nascer Feliz

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2006. Direção de João Jardim.

Documentário que investiga as escolas brasileiras para retratar a juventude de diferentes estratos sociais. Bem bom. Reprise, colorido, 88 min.

Musicagem

23H15 NA CULTURA.

Brasil, 2008. Direção de Nereu

Cerdeira e Edu Felistoque.

Luthier confecciona instrumentos com material reciclado. A dupla de diretores quer falar de tudo - os limites entre o popular e o erudito, as condições sociais do Brasil. E consegue, pelo menos em parte. Reprise, colorido, 75 min.

Falando Grego

23H20 NA GLOBO

(My Life In Ruins). EUA, 2009. Direção de Donald Petrie, com Nia Vardalos, Richard Dreyfuss, Jareb Dauplaise.

Nia Vardalos, de Casamento Grego, é a heroína cuja vida está em ruínas, como diz o título original. Ela está sem amor há tempos e, como guia turística, passa boa parte de seu tempo na Acrópole, em Atenas. Nia continua simpática, mas o filme não anda. Reprise, colorido, 95 min.

Natal S.A.

23h45 NO SBT

(Navidad S.A). México, 2008. Direção de Fernando Rovzar, com Pedro Armendáriz Jr., Hector Jimenez, Mauricio Barrientos, Diego Valezquez.

Papai Noel visita as duas últimas crianças do mundo que ainda acreditam nele (e na magia natalina). O diretor Rovzar quer defender o verdadeiro espírito de Natal, contra o consumismo, mas a banalidade predomina. Reprise, colorido, 100 min.

Emmanuelle - Desejos

Secretos

1H10 NA BAND

(Jesse's Secret Desires). EUA, 2004. Direção de Yamie Philippi, com Natasja Vermeer, Beverly Lynne, Sherry Zerwin, Josh Hemry, Celeste Wayne.

Advogada que está sendo ameaçada por presidiário busca o conselho de Emmanuelle. Chega de espírito natalinop. O sexo pede passagem. Reprise, colorido, 92 min.

Ainda me Chamam Campo

Santo

2H10 NA REDE BRASIL

(They Call Him Cemetery). EUA, 1971. Direção de Giuliano Carnimeo, com William Berger, Gianni Garko.

Spaghetti western em que dupla de irmãos recorre a pistoleiro - Campo Santo - para enfrentar desafetos que querem se apossar das terras que herdaram do pai. Gianni Garko fez Sartana em diversos filmes e, por isso mesmo, o cartaz da Rede Brasil chamou-se Já Não É Mais Sartana... Seu Nome é Campo Santo, ao passar nos cinemas. Reprise, colorido, 88 min.

Seu Marido e Minha Mulher

3H35 NA BAND

(Waking Up in Reno). EUA, 2001.

Direção de Jordan Brady, com Billy Bob Thornton, Charlize Theron,

Natasha Richardson, Patrick Swayze, Penelope Cruz.

Dois casais caem na estrada e surgem as revelações - a mulher de um está tendo um affair com o marido da outra. Nada que Bob & Carol & Ted & Alice, de Paul Mazursky, de 1969, não tenha mostrado antes e melhor. Mas o elenco ajuda. Reprise, colorido, 91 min.