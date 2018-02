OVEJERO GANHA PRÊMIO ALFAGUARA O escritor espanhol José Ovejero ganhou o Prêmio Alfaguara de Romance com La Invención de Amor. Segundo o júri, trata-se de uma "história de amor nada convencional, com elementos do thriller clássico e uma reflexão sobre a solidão e a capacidade do ser humano de se reinventar". O presidente do júri, que outorga um prêmio no valor de US$ 175 mil, foi Manuel Rivas. "O livro revela a força transformadora da imaginação e sua capacidade de construir existências", disse ele. Nos EUA, Ovejero disse ter recebido a notícia do prêmio "com alegria e emoção" e estar feliz pelo fato de que o livro será lançado em todos os países de língua espanhola. / EFE