Ouvido Absoluto - Elis, Elis, por que nos abandonou?

Depois de uma hora de estrada, entre montanhas verdejantes salpicadas de vaquinhas brancas, cheguei ao hotel em Montreux, joguei as malas no quarto e saí correndo para o Festival. Ainda atordoado pelo voo de 20 horas, eu me vi de repente em pleno ventre da baleia, debruçado sobre o palco onde o Weather Report tocava Birdland - Wayne, Zawinul, Pastorius, o resto é História...

Como a Noite Brasileira, na sexta-feira, 20 de julho de 1979, teve os ingressos esgotados, houve um espetáculo extra, à tarde. Nos dois shows, Elis precedeu Hermeto no palco, e não o contrário, como escreveu muita gente. Tenho certeza disso porque escrevi meu relato menos de 72 horas depois na Manchete. Elis "abriu" para Hermeto sem problemas. Não tinha frescuras de diva e aquele, afinal, era um festival essencialmente instrumental. Elis estreava na WEA depois de 15 anos na Polygram e sabia que Montreux era uma vitrine fabulosa. Deu o melhor de si, com uma blusa de lamê violeta que deixava os braços à mostra, saia vermelha de dançarina flamenca, e uma orquídea lilás nos cabelos, lembrando Billie Holiday. Seu grupo era bastante jazzístico: o marido, César Camargo Mariano, aos teclados; Hélio Delmiro, guitarra; Luizão Maia, baixo; Paulinho Braga, bateria; Chico Batera, percussão. André Midani, presidente da WEA, deu suas impressões daquela Noite Brasileira no livro Música, Ídolos e Poder - Do Vinil ao Download (2008). Segundo ele, Elis "suava aos montes, estava pálida e ofegante, como que carregando o mundo nas costas". Engatinhando nos fundos do palco, Midani socorreu Elis com um copo de água, que ela "bebeu de um jato e voltou ao microfone".

Terminado o último show de Hermeto, Elis subiu ao palco para cantar com o Bruxo ao piano. Asa Branca, Corcovado e Garota de Ipanema (confiram no YouTube) são talvez os 13 minutos mais intensos na história da MPB. Elis trocou sua fantasia de vamp por um vestidinho claro com estampas florais. Segundo os catastrofistas de plantão, Hermeto tentou derrubar Elis. Nada disso: seus acordes entortados e a polirritmia delirante só valorizaram o canto de Elis, àquela altura senhora de todas as artes e engenhos vocais. Ela acariciou várias vezes a alva juba leonina de Hermeto, trocaram abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, em comunhão física e espiritual.

Elis teria dito: "Pensar que Ella Fitzgerald pisou este mesmo palco há apenas uma semana! Lembrei que sou filha de uma lavadeira, fiquei transtornada, queria morrer!" (Ella também era filha de lavadeira.) Insatisfeita com seu show, Elis fez Midani jurar que nunca lançaria aquelas gravações. Eu desconhecia o turbilhão de ideias e emoções por que passava Elis quando desci com ela para um tête-à-tête no Bar des Musiciens, onde César tocava com os gringos. A convite de Mazzola, produtor da WEA, tive essa oportunidade única, uma conversa informal com Elis, tomando champanhe, ela com o mesmo vestidinho singelo imortalizado nos clipes com Hermeto. Falei horas, dei-lhe uma cópia do meu livro Rock - El Grito y el Mito, na versão da Siglo Veintiuno, editora de Borges e Cortázar. Na época, por um saxofone tenor Selmer eu estava à beira de jogar fora 25 anos de jornalismo. Estimulado pelas borbulhas, despejei sobre Elis - interlocutora paciente - todas as minhas dúvidas existenciais. Oito anos mais moça que eu, pareceu-me de uma tranquilidade zen, totalmente em paz com a vida. No dia seguinte, sábado, ainda encontrei Elis num almoço na casa de Claude Nobs, organizador do Festival de Montreux. Sob o sol do verão, ela conversava no jardim com Al Jarreau: havia o projeto de reunir os dois num álbum. Domingo cedo, vi Elis pela última vez no voo de Genebra a Paris, da frente do avião ela me deu um tchauzinho. No aeroporto Charles de Gaulle, nossos caminhos se separaram, ela foi sumindo aos poucos num imenso túnel de vidro que levava ao avião para Tóquio. Elis e Hermeto seguiram para um festival no Japão, eu voltei ao Rio para contar a história de Montreux.

Dois anos e meio depois - como o Brasil inteiro - fui surpreendido pela notícia de sua morte, aos 36 anos. Vi em casa pela TV o enterro no Cemitério do Morumbi, no Rio era feriado de São Sebastião, 20 de janeiro. Elis, Elis, por que nos abandonou? - pensei, lembrando sua serena presença naquela noite em Montreux. Vida estranha: pensava que o suicida era eu...