Outros lançamentos

É muito provável que Colin Firth receba o próximo Oscar de melhor ator. Afinal, ele está sendo muito elogiado pelos críticos por seu papel em O Discurso do Rei, de Tom Hooper. O filme tem tudo o que a Academia de Hollywood gosta - tema de prestígio, família real inglesa, o pai de Elizabeth II e, além do mais, Edward era gago -, mas o melhor de tudo é que O Discurso do Rei vai permitir que os acadêmicos apaguem uma injustiça histórica.

Indicado para o Oscar anterior, Colin Firth já deveria ter recebido o prêmio, mas, sabem como é, o personagem era homossexual e o preconceito prevaleceu. O Direito de Amar não trata propriamente de homossexualidade. Mostra um gay que quer se matar e precisa reencontrar seu caminho após a morte do parceiro. O filme marca a estreia do estilista Tom Ford na direção. Ele se revela do ramo - ótimo diretor - e Firth é grande, como você poderá confirmar.

O DIREITO DE AMAR

(EUA)

Direção:Tom Ford

Distribuição: Paris Filmes

Preço:R$ 34,90

EM DESENHO, A VIDA NO SUBÚRBIO

É um dos temas que mais fascinam os artistas - a vida no subúrbio. Sam Mendes chegou a ganhar o Oscar por Beleza Americana, embora ele próprio talvez merecesse mais o prêmio por Apenas Um Sonho. Uma nova versão da vida suburbana está atraindo o público nas locadoras e o filme há quase um mês está na lista dos mais retirados. Desta vez, trata-se de uma animação.

Pierre Coffin e Chris Renaud assinam a direção e Steve Carrell e Julie Andrews estão entre os atores que emprestam a voz aos personagens de Meu Malvado Favorito. A história passa-se num mundo que parece perfeito - um alegre bairro de casas com cercas brancas e roseiras em flor.

Há uma casa que destoa - preta, no meio de um gramado seco. No porão, nosso vilão favorito, Gru, planeja o maior roubo da história. Ele simplesmente quer roubar a Lua. Adultos ou crianças, não importa. Há encanto para todos.

MEU MALVADO FAVORITO

(EUA)

Direção: Pierre Coffin e Chris Renaud.

Distribuição: Universal

Preço: R$ 39

OS MAIS ALUGADOS

1º Eclipse

David Slade

(Última 2º-4 semanas)

2º A Origem

Christopher Nolan

(Última 1º-3 semanas)

3º Aprendiz de Feiticeiro

Jon Turteltaub

(Última 5º-4 semanas)

4º Salt

Philip Noyce

(Última 4º-6 semanas)

5º Meu Malvado Favorito

Pierre Coffin e Chris Renaud

(Última 3º-4 semanas)

6º Karate Kid

Harald Zwart

(Última 7º-4 semanas)

7º Shrek para Sempre

Mike Mitchell

(Última 8º-5 semanas)

8º Os Mercenários

Sylvester Stallone

(Última 6º-6 semanas)

9º Toy Story 3

Lee Unkrich

(Última ---7 semanas)

10º A Ressaca

Steve Pink

(Última ---1 semana)

Locadoras que participaram da pesquisa feita entre 28/12 e 3/1- A Poderosa, Alternativa Vídeo, Blockbuster, Canal Vídeo, Cine Pizza, City Home Vídeo, Dimensão Vídeo, Fellow"s Vídeo, Laser Home Vídeo, Park Vídeo, Première Vídeo, Renata Vídeo, Space Vídeo, Verão 42 Vídeo e Vídeo Norte. Levantamento - InformEstado