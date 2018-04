Outros lançamentos de DVD

Diretor de grandes filmes - Romance, Causa Secreta -, Sérgio Bianchi muitas vezes deixa o público desconcertado, não tanto por seu tema quase único (o desacerto social brasileiro), mas pelo tom da narrativa. Seu novo filme surpreende por um olhar mais humano conferido à história do sujeito cuja vida se ressente do que acontece na casa ao lado. Mas o enigma persiste - o que exatamente quer dizer o olhar entre os personagens de Marat Descartes e sua mulher, quando ele visita a casa da tragédia, no fim? Sua adesão, ou não, ao filme vai passar por aí.

OS INQUILINOS

Direção: Sergio Bianchi

Distribuidora: Lume

Preço: R$ 39,90

CORBUCCI, O "OUTRO" SERGIO

Antes de virar diretor de spaghetti westerns como Django, Sergio Corbucci, o outro Sergio, para diferenciar de Leone, já praticara todos os gêneros populares do cinema italiano. Isso inclui os épicos e as aventuras mitológicas. Considerado a sequência do Spartacus de Stanley Kubrick, O Filho de Spartacus mostra o ex-Mister Universo Steve Reeves como tribuno que descobre ser filho do lendário gladiador e passa a lutar, como o pai, para libertar os escravos de Roma. A mocinha Gianna Maria Canale foi Miss Itália. Era linda.

O FILHO DE SPARTACUS

Direção: Sergio Corbucci

Distribuidora: Classicline

Preço: R$ 39,90