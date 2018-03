Outros grupos preparam suas tragédias

Mas esse olhar voltado para o mítico e o trágico não parece ser privilégio apenas da Balagan.

É possível ver hoje, em São Paulo, um curioso movimento de criadores nessa mesma direção. "Não acho que somos originais", ela observa. "Existe um espírito do tempo que se instaura e que alguns sentem no ar."

Entre os que farejaram a mesma aura trágica estão grupos como a Cia. Livre, de Cibele Forjaz, a Club Noir, de Roberto Alvim, e a Cia. Elevador de Teatro Panorâmico, do diretor Marcelo Lazaratto.

Em 2012, a Elevador pretende estrear Ifigênia em Áulis, montagem baseada na obra de Eurípedes. Porém, enquanto o espetáculo não toma forma, o coletivo abre para o público uma discussão sobre o trágico. Amanhã e domingo, o gênero será debatido na sede da companhia (Rua Treze de Maio, 222). No primeiro dia, a convidada é a atriz e bailarina Marilena Ansaldi. Ela deve discorrer sobre as relações do intérprete com a tragicidade. Na sequência, os diretores Verônica Fabrini e Marco Antônio Rodrigues discutem o impacto do tema sobre a encenação.

Criada com o propósito de encenar textos contemporâneos, a Club Noir empreende um mergulho profundo sobre as tragédias. Deve montar não apenas uma, mas as sete obras deixadas por Ésquilo.

A pesquisa sobre os mitos ameríndios renderam à diretora Cibele Forjaz elementos para forjar montagens como Vem Vai - O Caminho dos Mortos e Raptada pelo Raio. Agora, Édipo aparece como referência para a criação de Édipo & AntiÉdipo, que deve entrar em cartaz no próximo ano. De posse do mito do decifrador de enigmas, que mata o pai e se casa com a mãe, a cia. Livre pretende examinar as ambiguidades e contradições das relações de mestiçagem no Brasil. / M.E.M.