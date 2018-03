Ouro do vôlei rende liderança à Record

E o grande vencedor da noite, Criolo, foi à sala de imprensa só para fotos. Nada de papo com jornalistas.

Com a chegada de Maurício Meirelles ao CQC, Danilo Gentili vai reduzir ainda mais sua participação no programa. Em 2012, Gentili passará a se dedicar integralmente ao Agora É Tarde. Vez ou outra, poderá aparecer no CQC como convidado especial.

A respeito de nota publicada nesta coluna ontem, dando fé sobre um quadro de Prêmio Esso usado como bandeja de café na redação do SBT, o ex-diretor de jornalismo Alberto Villas esclarece que isso nunca ocorreu em sua gestão. Ele deixou o SBT há uma semana.

"Em momento algum durante a minha gestão, afirmo com toda convicção, um dos quadros virou bandeja de café", disse Villas à coluna. "Respeito e admiro prêmios. Durante trinta e oito anos de carreira como jornalista e escritor, recebi inúmeros prêmios e sei o valor que cada um tem."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Villas conta que os quadros deixaram a parede de uma sala que seria pintada. Os objetos, segundo ele, foram recolocados no lugar após a reforma. A coluna apurou, no entanto, que o Esso de Mônica Pulga, repórter demitida pelo SBT em julho, não voltou para a parede na ocasião, mas, em momento algum atribui tal omissão a Villas.

O quadro do Esso de Mônica Pulga perdeu sua função de bandeja ontem e finalmente voltou para a parede, logo após esta coluna consultar a assessoria de imprensa da emissora sobre o caso.

Ellen Roche e Carolina Kasting fazem coreografia como parte do jogo contra Guilhermina Guinle e Vera Zimmerman no Video Game de Angélica. As bonitonas de O Astro gravaram as cenas para as edições da semana que vem.

"Você fez uma transmissão pior que o Pan da Record..." De Marcelo Adnet, mestre de cerimônias do VMB, da MTV, a Bento Ribeiro, que conduzia o VMBB para a web.

Uma semana após o início do Pan, com o acúmulo de conquistas do Brasil em Guadalajara, a Record começa a colher os frutos do evento no Ibope. Ontem, a vitória do vôlei feminino deu à emissora a liderança no horário, com 13 pontos de média, ante 11 da Globo e 5 do SBT. Na noite de quinta-feira, a Record bateu o Hipertensão, da Globo, por 14 a 12 pontos e o Jornal da Globo com placar de 13 a 9 pontos, vantagem que se estendeu sobre Jô Soares (11 a 5 pontos). A vitória de Cesar Cielo puxou os méritos do horário. A transmissão do Pan deu à emissora 10 pontos de média entre 19h54 e 22h13, com pico de 14 pontos e 16% (share) de sintonia entre as TVs ligadas em São Paulo.

Pedra ametista