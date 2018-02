Ótimo ator, Hoffman ainda deve um bom filme como diretor

Era, no mínimo, o que se esperava dele como diretor. Vejo Você no Próximo Verão é sobre casal que planeja encontro às escuras, para aproximar amigos solitários. Philip Seymour Hoffman é um motorista de limusines que adora reggae. Amy Ryan o estimula a nadar e remar, até porque seu sonho é um romântico passeio de barcos.

A história, adaptada de uma peça off-Broadway, não é desinteressante - mas fica, pelas escolhas equivocadas do Hoffman diretor. Ele segue a tradição mais previsível do cinema independente norte-americano, que virou uma espécie de gênero, como qualquer produção de Hollywood. Existem comédias, dramas, thrillers e indies. O aspecto mais curioso da trama é o contraponto. À medida que Hoffman e Ryan aparam suas arestas, a relação do casal de amigos se desestrutura. Um casal se forma, outro se desintegra.

Há algo das relações podres de Antes Que o Diabo Saiba que Você Está Morto, de Sidney Lumet, e mais ainda de A Felicidade, de Todd Solondz. Um olhar pouco conivente com a mediocridade das pequenas vidas. Poderia ser interessante, se Hoffman, como diretor, tivesse a coragem de ir ao limite de Todd Solondz, que o dirigiu em A Felicidade. Falta-lhe a crueldade do outro. Ele arregla onde deveria ser duro. Hoffman pode continuar sendo o ótimo ator que sempre foi, mas nos deve um bom filme como diretor.