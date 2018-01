Otávio Mesquita quer filão explorado por Amaury Jr.

A mudança, que afetará até o nome do programa, promete trazer um formato inovador - inspirado em um programa canadense -, mas não menos lucrativo, de se cobrir eventos, fazer viagens/permutas e informerciais durante a atração. Com isso, estima-se que o "A Noite É Uma Criança" possa aumentar seu faturamento anual de R$ 10 milhões para R$ 15 milhões.

Segundo fontes do mercado, Amaury Jr. chega a cobrar cerca de R$ 150 mil para cobrir um evento pessoalmente - com 15 minutos de imagem no ar - na Rede TV!. Esse valor cai para R$ 30 mil se for só um registro da festa, sem Amaury e, pena, sem videoclipe Keep It Coming Love. Vale o custo se comparados a 30 segundos no intervalo da atração, que saem, pela tabela, por R$ 44 mil.

A Band, por meio de sua assessoria, diz que ainda não bateu o martelo sobre as mudanças na atração. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.