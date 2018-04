Oswald de Andrade será homenageado em julho na Flip

"É uma ótima oportunidade para mostrar que Oswald não foi apenas importante pela participação na Semana de 22", comenta Manuel da Costa Pinto, o novo curador da Flip. "São essenciais suas contribuições para o teatro (o trabalho do Oficina é exemplar) e também para a antropologia, como sua tese sobre messianismo e utopia (A Crise da Filosofia Messiânica)."

Além do homenageado, o curador anunciou também os dois primeiros confirmados para a edição deste ano: o americano David Remnick, autor de "A Ponte" (Companhia das Letras), biografia do presidente americano Barack Obama; e o argentino Andrés Neuman, cuja obra "O Viajante do Século" será editada pela Alfaguara.

"A Flip criou uma tradição em trazer escritores com perfil de jornalista ou biógrafo, daí a importância da presença de Remnick - ele poderá comentar sobre um dos grandes acontecimentos políticos recentes que foi a eleição do Obama", observa o curador. "Já Andrés Neuman é uma das apostas da nova prosa argentina, lembrado até pela conceituada revista literária Granta."

Morto em 1954, quando estava com 64 anos, Oswald de Andrade deixou trabalhos fundamentais como o Manifesto da Poesia Pau-Brasil (1924) e o Manifesto Antropófago (1928), além de ter introduzido a prosa experimental no Brasil, com Memórias Sentimentais de João Miramar (1924). "Foi também um dos precursores do Tropicalismo e de poetas marginais dos anos 1970", revela o curador. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.