Osgemeos e seu universo paralelo, na Galeria Fortes Vilaça O título da mostra dos irmãos Otavio e Gustavo Pandolfo, osgemeos - assim são conhecidos -, na Galeria Fortes Vilaça, na capital paulista, já indica o campo que eles resolveram seguir, a criação de composições com forte presença do onírico, quase um escapismo: O Peixe que Comia Estrelas Cadentes. Desde muito cedo, há mais de 20 anos, os gêmeos idênticos tinham o sonho de pintar. Tentaram de tudo, como dizem mas foram o grafite e os muros da cidade São Paulo o meio e o gênero para sua proposta. "Na rua, descobrimos uma janela para fugir da realidade, de São Paulo. O objetivo é de sempre encontrar um outro lugar e se sentir bem com ele, foi um processo natural", diz Gustavo. Processo natural, também, como eles afirmam, foi o sucesso que os dois paulistanos, nascidos em 1974, conquistaram no exterior e aqui, principalmente entre os anos passado e este - das ruas para galerias e instituições firmou-se um estilo e um universo formado por personagens de cabeças amarelas e pela mistura da influência da arte popular com grafitagem e pintura, a mistura de materiais dos mais diversos como lantejoulas, azulejos, alumínio, bolas de gude e tantos outros (que indicam o ato de improvisar) que se fazem presentes em instalações, telas (que nessa mostra custam cerca de US$ 20 mil) e objetos. Já a fachada da galeria se transformou numa caixa amarela com olhos e boca: a idéia é clara, o visitante vai adentrar o "outro lugar" irreal e paralelo de osgemeos. Lá dentro, encontrará no piso inferior da galeria uma instalação que causa impacto visual: um grande barco e seu entorno fazem parte da narrativa presente no título da mostra. "A estética é a primeira impressão. Daí depende da sensibilidade de cada um para entrar nessa janela", diz Otavio. O Peixe que Comia Estrelas Cadentes, de Otavio e Gustavo Pandolfo, osgemeos. Galeria Fortes Vilaça. R. Fradique Coutinho, 1.500, 3032-7066. 3.ª a 6.ª, 10 h às 19 h (sáb. até 17 h). Até 25/8