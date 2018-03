Osesp toca 'Falstaff', ópera de Verdi, na Sala São Paulo

Falstaff já estava programado desde o ano passado e seria comandado pelo maestro John Neschling. Com sua saída da Osesp, em dezembro, ficou a cargo de Isaac Karabtchevsky. Os olhos se voltam ao pódio. Regente da Sinfônica da Petrobras, da Sinfônica de Porto Alegre e da Orquestra do Vale do Loire, na França, Karabtchevsky é o primeiro brasileiro na lista de maestros que vão substituir Neschling ao longo deste ano. A última vez que comandou a Osesp foi em 2000, em um concerto dedicado a Bartók. Está de volta. E tem um belo desafio pela frente.

A partitura de Falstaff exige uma orquestra grande - mas, em determinados momentos, é como se o conjunto se fragmentasse em pequenos agrupamentos de câmara, com passagens de enorme dificuldade de execução. O estilo se presta à história, inspirada na peça As Alegres Comadres de Windsor. Sir John Falstaff, velho glutão e falido, tenta conquistar as damas Alice e Meg, de olho no dinheiro de ambas. Seus ajudantes, no entanto, o traem e contam seus planos ao marido de Alice. Morto de ciúmes, ele trama para pegá-lo em flagrante sem saber que as mulheres também arquitetam seu próprio estratagema para desmascarar Falstaff.

Albert Schagidullin interpreta o protagonista. Daniil Shtoda (Fenton), Leonardo Neiva (Ford), Oliver Ringelhahn, (Caius), Marcos Thadeu (Bardolfo), Pepes do Valle (Pistola), Inna Los (Alice), Marisol Montalvo (Nanetta), Denise de Freitas (Meg) e Anna Kiknadze (Quickly) completam o elenco. A ambientação cênica é de André Heller. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Falstaff. Sala São Paulo (1.501 lug.). Praça Júlio Prestes, s/n.º, Luz. Tel. (011) 3223 -3966. Hoje e 6.ª, às 20h30; dom., 16h30. R$ 30 a R$ 104.