Osesp Itinerante inicia esta semana em 8 cidades de SP

Além dos concertos, o Osesp Itinerante 2009 vai realizar 24 oficinas de cordas, madeiras e metais, com expectativa de público de 1.200. E oito aulas de História da Música serão ministradas para cerca de 800 pessoas. Nas oito cidades, o número de apresentações musicais chegará a 36, para 56.000 espectadores. Dia 18, o concerto ao ar livre acontece no Parque do Povo, em Presidente Prudente; dia 19, será no Clube Atlético Ourinhense em Ourinhos; dia 25, a apresentação será na Praça Arautos da Paz, em Campinas; e dia 26 é a vez de Santo André ter apresentação no Parque Central.