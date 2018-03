Osesp fará turnê pela Europa em agosto

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo anunciou ontem a realização de uma turnê europeia. Serão quatro concertos, de 15 a 19 de agosto, com regência de Marin Alsop e a presença do pianista Nelson Freire e do violoncelista Antonio Meneses como solistas convidados.

O primeiro concerto será no Royal Albert Hall, de Londres, dentro da programação do tradicional festival BBC Proms. Na ocasião, a orquestra vai interpretar a Sinfonia n.º 9 - Do Novo Mundo, de Dvorak; a Fanfarra para Um Homem Comum, de Aaron Copland; a Fanfarra para Um Homem Incomum, de Joan Tower; Estância, de Alberto Ginastera; e o Momoprecoce - Fantasia para Piano e Orquestra, de Villa-Lobos (peça que Nelson Freire vai interpretar com a orquestra também na Sala São Paulo). Ainda na Inglaterra, a Osesp toca no dia 16 em Aldenburgh, no Snape Maltings Concert Hall - o programa terá a Abertura Festiva, de Camargo Guarnieri, o Concerto para Violoncelo Op.104, de Dvorak, e a Sinfonia n.º 4 de Tchaikovski.

No dia 18, no Rheingau Musik Festival, em Wiesbaden, Alemanha, a orquestra toca Guarnieri, Tchaikovski e o Momoprecoce, com solos de Freire. No último concerto da turnê, no dia 19, o palco será o celebrado Concertgebouw de Amsterdã, onde será repetido o programa de Aldenburgh, com participação do violoncelista Antonio Meneses.