Oscar utilizará voto eletrônico A Academia de Hollywood vai substituir os tradicionais votos em papel por um método eletrônico na eleição dos ganhadores do Oscar. A substituição acontecerá a partir da edição do ano que vem. A organização do prêmio firmou um contrato com a empresa tecnológica Everyone Counts para colocar em prática um serviço exclusivo de votação, protegido por um sistema de seguridade de nível militar. A empresa, que tem entre seus clientes o Departamento de Defesa americano, foi escolhida após um processo de seletivo de 18 meses. Durante 2012, a Academia começará os testes para comprovar a segurança do método de votação. / EFE