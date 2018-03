OSCAR: SAI LISTA DE ESTRANGEIROS A Academia divulgou os nomes dos filmes de 63países que estão cotados para compor a seleção da categoria Melhor Filme Estrangeiro, na próxima edição da premiação do Oscar. A Nova Zelândia é a novidade da lista. Os indicados serão conhecidos apenas no dia 24 de janeiro de 2012. Entre os cotados para concorrer, estão o chinês The Flowers of War, de Zhang Yimou; Le Havre, do diretor finlandês Aki Kaurismäki; o longa alemão Pina, que Win Wenders fez em homenagem a Pina Bausch, além de José e Pilar, obra do português Miguel Gonçalves Mendes sobre José Saramago. O Brasil tenta uma indicação por Tropa de Elite 2, de José Padilha.