Oscar rende boa audiência para a TV Globo

A Rede Globo, como é costume, deu preferência ao Fantástico e ao Big Brother e só iniciou a transmissão do Oscar às 23h33, com a cerimônia já em andamento. A premiação rendeu 12 pontos de média de audiência, bom índice para o horário. Antes, a emissora exibiu apenas flashes da premiação. Como a Globo comercializou quatro cotas de patrocínio para o evento, no valor de R$ 1,05 milhão cada uma, abusou das chamadas e matérias sobre o Oscar. A propaganda deu certo. O evento contou ainda comentários de José Wilker - que mal teve tempo para opinar.