Oscar quer festa ecológica e terá biodiesel como energia

Tão aclamado pelo governo brasileiro como uma fonte saudável de energia, o biodiesel será utilizado pelos produtores da cerimônia de entrega do Oscar, que acontece amanhã à noite. "Queremos que a festa seja cada vez mais ecologicamente correta", disse Sid Ganis, presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Para isso, a entidade contou com a assessoria de uma organização não-governamental (ONG), que indicou as soluções mais práticas. Assim, o biodiesel será utilizados nos geradores que fornecerão energia para o trabalho da imprensa e para a iluminação do tapete vermelho, por onde as estrelas passarão a caminho do Kodak Theatre. Outra medida será a utilização da energia eólica. Com o auxílio do Departamento de Água e Energia de Los Angeles, a transmissão da cerimônia e do tapete vermelho consumirá 100% da energia conseguida com a força dos ventos. Ganis lembrou ainda dos automóveis que servirão os envolvidos na cerimônia: a maioria utilizará carros não emissores de hidrogênio na atmosfera. Também todo papel utilizado, especialmente o dos envelopes que contêm o nome dos vencedores, terá ao menos 30% de material reciclado. Finalmente, o cardápio oferecido aos convidados, antes, durante e depois da cerimônia, será formado por material biodegradável ou retornável. "Acho que demos um grande passo no caminho do uso consciente de energia", disse Ganis. "No ano passado, a única medida foi diminuir a quantidade de papel consumido."