Oscar premiará melhor penteado A Academia de Hollywood vai premiar penteados, na categoria de melhor maquiagem, já na próxima premiação, que passa a se chamar Makeup and Hairstyling Award. Segundo anúncio oficial da entidade divulgado na quinta, a 85.ª edição do Oscar, em 24 de fevereiro de 2013, também terá outras novidades e aceitará que longas em competição na categoria de melhor filme estrangeiro possam ser exibidos em seus países de origem em formatos diferentes de 35 mm e DCP. As mudanças também incluem algumas regras novas em relação aos créditos para o prêmio de melhor canção original e à fórmula de seleção de indicados na categoria de efeitos especiais.