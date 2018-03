OSCAR PERDE PARA O GRAMMY A transmissão pela TV da cerimônia do Oscar no domingo passado não atingiu a meta esperada: a vitória de O Artista como melhor filme do ano foi acompanhada por 39,3 milhões de espectadores que, embora 4% superior à marca do ano passado, ficou abaixo da audiência conquistada pela entrega do Grammy, que foi assistida por 39,9 milhões de pessoas, segundo dados da agência Nielsen. Com isso, o Oscar, ao menos este ano, caiu para terceiro lugar como maior audiência nos EUA - o primeiro lugar, sempre imbatível, é a transmissão do Super Bowl. O Grammy contou, no entanto, com a comoção pela morte de Whitney Houston.